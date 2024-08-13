В Москве хотят штрафовать самокатчиков на 5 тыс руб за неправильную парковку

сегодня в 13:47

В Москве могут появиться спецпарковки для электросамокатов

Депутаты партии «Справедливая Россия» направили в Госдуму, а также в столичное ГУ МВД предложение ввести в городе специальные парковки для электросамокатов, разработать соответствующий знак и применять санкции в размере 5 тыс. рублей за нарушения, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Своим предложением депутаты хотят решить проблему с хаотичной парковкой электросамокатов в черте Москвы. Им не нравится, что горожане оставляют двухколесный электротранспорт там, где придется.

По мнению депутатов, в столице можно организовать специальные парковки в местах, где электросамокаты не будут мешать пешеходам и не будут нарушать правила дорожного движения.

Если в Госдуме одобрят законопроект, то за нарушение правил парковки самокатов горожане станут получать штрафы в 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей были бы рады полному запрету электросамокатов. Такое мнение показал опрос, проведенный Superjob.