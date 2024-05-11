В Москве байкеры движения «Ночные Волки» откроют мотосезон

сегодня в 09:52

Мотосезон-2024 откроют в субботу в Москве

Открытие мотосезона-2024 состоится в столице в субботу. Мотоколонна стартует в 12:00 из «Байк-Центра», расположенного на улице Нижние Мневники, дом № 110, сообщается на Telegram-канале мотоклуба «Ночные Волки».

«Времени на подготовку к открытию мотосезона остается совсем мало. Но мы успеем», — говорится в сообщении.

В 13:00 у монумента «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ состоится выступление певицы Юлии Чичериной и группы «ПроДон».

В 15:00 мотоколонна стартует на Поклонную гору, где музею Победы будут переданы памятные монеты, из которых будет отлит символичный монумент, посвященный триединству русского, белорусского, малороссийского народа.

В 18:00 в «Байк-Центре» состоится музыкальная программа с участием таких музыкальных коллективов, как «Тайм-Аут», «Бахыт-Компот», «Анимация», «Свободный режим», «ПроДон» и другие. Хедлайнером станет группа «Пилот».

Завершит программу открытия сезона мотошоу от клуба «Ночные Волки». Начало в 22:30.