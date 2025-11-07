В Мневниковской пойме в Москве начали строить новый пешеходный мост

Собянин: Мневниковский мост соединит парк Фили и метро Терехово к 2027 году

В Москве стартовало строительство второго пешеходного моста в Мневниковской пойме, который соединит парк Фили и станцию метро Терехово Большой кольцевой линии. Открытие объекта запланировано на 2027 год, сообщает «Царьград» .

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что длина сооружения составит около 200 метров, а ширина — почти 12 метров. Конструкция будет выполнена в серых тонах с красными акцентами, что соответствует стилю Гагаринского моста.

«Мы строим второй пешеходный мост в Мневниковской пойме. Он соединит восточную часть этой территории и парк Фили, а также создаст пеший путь к метро Терехово Большой кольцевой линии», — написал Собянин.

В настоящее время ведется подготовка к строительству: скоро начнется возведение искусственных полуостровов для размещения кранов, необходимых для сборки пролетных строений. После этого будет установлено арочное сооружение и натянута вантовая система. По словам мэра, работы не повлияют на судоходство.

Также в западной части поймы продолжается строительство пешеходного моста до Крылатского. Открытие обоих объектов запланировано на 2027 год, что позволит создать прямой рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский парк.

Ранее власти Москвы анонсировали запуск новых остановок наземного транспорта с 8 ноября. Изменения затронут восемь районов города: появятся шесть новых остановок, еще три будут перенесены.

