В Минтрансе Подмосковья подвели итоги генеральной уборки дорог после зимы

В Московской области завершили генеральную уборку дорожной сети после зимнего периода. Дорожники привели в порядок муниципальные и региональные дороги и прилегающие к ним территории. В работе были задействованы порядка 3,5 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники завершили основные работы по приведению в норматив дорог после зимы и приступили ко второму циклу уборки в рамках летнего содержания. На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке устраняли дефекты покрытия — ликвидировали порядка 100 тыс. ям, в среднем ремонтируя 3 тыс. дефектов в день. Сейчас, в мае, упор будет сделан на восстановление разметки, а также на скос травы в полосах отвода и мойку дорог и прилегающей инфраструктуры», — рассказал зампредседателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках генеральной уборки дорожные службы помыли больше 12 тыс. и покрасили свыше 9 тыс. остановочных павильонов, вымыли 2 тыс. км ограждений, больше 5 тыс. км тротуаров и почти 28 тыс. км проезжей части. Убрали смет с прибордюрной части на протяжении порядка 7 тыс. км и очистили от мусора больше 39 тыс. км полос отвода, а также ремонтировали знаки, ограждения, линии освещения, светофоры.

Дорожный комплекс Подмосковья перешел на летнее содержание в апреле. Все работы ежедневно контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.