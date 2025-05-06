В метро Москвы могут ввести ситуативные ограничения 7 мая

В течение дня 7 мая в метро Москвы могут ввести ситуативные ограничения по требованию полиции. Гражданам следует соблюдать требования сотрудников и правила пользования подземкой, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что с 5 часов утра также временно ограничат движение в центре Москвы. Горожанам и гостям столицы советуют пользоваться метро.

«Завтра настоятельно рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», — сообщили власти.

Работу станций метрополитена также скорректируют. Так, с 05:30 и до окончания перекрытий станции «синей» ветки подземки «Александровский сад», «Боровицкая», «Арбатская», «Площадь Революции», «Охотный Ряд» и «Театральная» будут работать только на вход и пересадку. «Библиотека им. Ленина» станет работать только на пересадку.

Жителям и туристам посоветовали планировать маршрут заранее.