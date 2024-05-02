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В мае на Казанском направлении скорректируют график движения поездов

В мае будет скорректирован график движения пригородных поездов на Казанском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По субботам и воскресеньям мая от станции МЦД Раменское отправлением в 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00 последуют автобусы с остановками: 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00 — Станция Виноградово; 9:20, 10:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 18:20, 19:20, 20:20 — Автовокзал Воскресенск, 10:20, 11:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 19:20, 20:20, 21:20 — Автовокзал Коломна.

От станции Коломна отправлением в 8:30, 9:30, 10:30, 14:30, 15:30, 19:00, 20:00 последуют автобусы с остановками: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30, 20:00, 21:00 — Автовокзал Воскресенск, 9:50, 10:50, 11:50, 15:50, 16:50, 20:20, 21:20 — Станция Виноградово, 10:50, 11:50, 12:50, 16:50, 17:50, 21:20, 22:20 — МЦД Раменское.

В зависимости от рейса на маршруте могут быть один или два автобуса.

14, 16 мая от платформы 88 км отправлением в 12:00 с остановками последуют автобусы: 12:20 — Завод «Машиностроитель», 12:27 — Станция Пески, 12:39 — Станция Хорошово, 12:52 Коломна, автобусная остановка «Автовокзал Коломна»

От автовокзала Коломны отправлением в 14:30 последуют автобусы с остановками: 14:55 — Станция Хорошово, 15:07— Станция Пески, 15:14 — Завод «Машиностроитель», 15:27 — Платформа 88 км.

Расписание автобусов сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.