В Люберцах продолжаются работы по замене старого асфальтового покрытия

Продолжаются работы по замене старого асфальтового покрытия в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На плановой выездной администрации жители обратили внимание на неудовлетворительное состояние дорожного полотна от дома № 49 до дома № 52 на Быковском шоссе в Малаховке. Было принято решение о включении данного участка в программу срочного ремонта», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он отметил, что уже проведены подготовительные работы, включающие демонтаж старого асфальтового покрытия и выравнивание основания. В настоящее время специалистами подрядной организации производится укладка нового асфальта.

Общая протяженность выполненных работ составляет порядка 200 м.

Всего в текущем году в городском округе Люберцы отремонтируют 11 муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги, а также 7 тротуаров вдоль муниципальных автодорог.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.