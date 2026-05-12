В Люберцах начали монтаж временных опор путепровода у МЦД-3

Строительство путепровода через железнодорожные пути продолжается в городском округе Люберцы рядом со станцией МЦД-3. Подрядчик приступил к устройству временных опор, всего из 140 свай уже установлено 103. Рабочее движение планируют открыть в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый путепровод соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В настоящее время подрядчик приступил к устройству временных опор и укрупнительной сборке металлоконструкций. После завершения этих работ начнется надвижка пролета в проектное положение. Параллельно ведутся работы по переустройству сетей связи, строительству ливневой канализации, реконструкции ул. Транспортной. Строители работают в две смены, включая ночное время, чтобы ускорить темпы возведения путепровода», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Путепровод обеспечит бесперебойное сообщение между северной и южной частями Люберец и станет альтернативой существующему тоннелю. Полностью завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.