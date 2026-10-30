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В Люберцах армируют стены и перекрытия подземного перехода на «Кресте»

Строители армируют монолитные стены и перекрытия подземного перехода на «Кресте» в Люберцах. Ход реконструкции Октябрьского проспекта 29 октября проверил глава округа Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство подземного пешеходного перехода на «Кресте» продолжается в рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах. Глава округа Владимир Волков 29 октября проконтролировал ход работ.

«Здесь специалисты армируют монолитные стены и перекрытия, монтируют щиты опалубки, изготавливают арматурные позиции для стен», — отметил Владимир Волков.

Протяженность основного хода перехода составит более 90 метров. Проект предусматривает выходы на все четыре стороны перекрестка и ступени с противоскользящим покрытием. Открыть переход для пешеходов планируют в 2026 году.

В подземном переходе на Красной пешеходное движение уже открыто. Сейчас рабочие сваривают каркасы навесов.

Также завершается укладка асфальта на правом дублере Октябрьского проспекта до улицы Смирновской и на разворотной петле на Красной.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.