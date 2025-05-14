В Левобережье в Дубне завершился ямочный ремонт дорог

В Левобережье в Дубне плановый ямочный ремонт уже завершен — подрядчик отфрезеровал и заделал более 870 квадратных метров поврежденных дорог. Сейчас ремонт продолжается на правом берегу. Здесь уже выполнены работы на участке проспекта Боголюбова — в скором времени они продолжатся. Также большое число выбоин будет заделано на улицах Понтекорво и Большеволжской, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего же в рамках подготовки к этим работам было оцифровано более 2400 ям общей площадью 2000 кв. м. Ремонт будет проведен на каждой городской улице.

«Ровное дорожное покрытие — это в первую очередь безопасность дорожного движения. Пока проводим ямочный ремонт, также в этом году планируем капитально отремонтировать шесть участков дорог в Левобережье», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Технология не позволяет моментально заделать отфрезерованную выбоину. Горячий асфальт поступает с завода и всегда большими партиями — весь объем надо отработать сразу– после охлаждения смесь становится бесполезной. Поэтому все выбоины должны быть подготовлены заранее.

Ямочный ремонт продолжается и силами бригады МБУ «ЖКУ» с помощью рециклера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.