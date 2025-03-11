В Ленинском округе прошла профилактическая акция по безопасности на железной дороге

В Ленинском городском округе на железнодорожной станции Расторгуево проведена очередная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». В рамках выездного мероприятия сотрудники администрации муниципалитета совместно с ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция» и Центральной пригородной пассажирской компании особое внимание уделили проблеме зацепинга и безопасности на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках зацепинга правонарушения в Ленинском городском округе происходят достаточно редко, благодаря сотрудникам Линейного отдела полиции Павелецкого направления, которые совместно с нами проводят здесь рейды, а также профилактические мероприятия в учебных заведениях муниципалитета», — сказал заместитель начальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекцией Московской области Андрей Лунин.

В ходе акции сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с пассажирами и раздали им памятные листовки. Данная акция стала частью системной работы по повышению безопасности на железнодорожных объектах округа. Подобные профилактические мероприятия будут продолжены в целях информирования населения о правилах поведения на железной дороге.

«Главной целью таких акций является информирование граждан о смертельной опасности нахождения граждан на железнодорожной инфраструктуре», — отметил начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

По словам граждан, подобные мероприятия помогают соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры и не рисковать своей жизнью. Железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, грузового 1000 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.