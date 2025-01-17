В Ленинском округе ликвидировали более 70 дорожных повреждений

В Ленинском округе по просьбе жителей работники дорожных служб произвели ремонт свыше 70 повреждений дорожного покрытия на улице Старо-Нагорная, что составляет порядка 230 квадратных метров. Наблюдение за состоянием дорожной сети и последующий ямочный ремонт в муниципалитете осуществляются на постоянной основе в течение всего года, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Ямочный ремонт проводится круглогодично. В зимний период работы выполняются с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси. Такая технология позволяет качественно устранить образовавшиеся дефекты на проезжей части дороги», — приводятся в сообщении слова начальника отдела дорожного хозяйства Константина Демина.

В пресс-службе рассказали, что с начала января текущего года дорожные службы устранили свыше 135 дефектов дорожного покрытия. При составлении плана устранения дефектов дорожного полотна в первую очередь берутся в работу те локации, о которых сообщили жители. В текущем году в Ленинском округе планируется ремонт участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 14,43 км и площадью 90 029 кв. метров.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ленинском городском округе за счет средств местного бюджета отремонтировали свыше 12 км муниципальной улично-дорожной сети, еще три дороги реконструировали силами инвесторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.