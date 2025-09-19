В Краснозаводске Сергиево-Посадского округа впервые заасфальтировали 2 улицы

сегодня в 17:03

Улицы Тополиная и Майская в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа теперь заасфальтированы. На месте бывших грунтовок проложено более 1 100 м свежего покрытия. Депутаты окружного совета, совместно с депутатом Мособлдумы Александром Легковым вместе с жителями оценили качество проделанных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам депутатов, львиная часть средств на благоустройство была выделена из областного бюджета.

«Жители очень благодарны нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Правительству Московской области», — сказал депутат совета Сергиево-Посадского городского округа Тимофей Лагутин.

В ближайшее время будет проведена экспертиза нового покрытия на соответствие нормам. Также от жителей поступила просьба об установке на новых проездах лежачих полицейских.

В Сергиево-Посадском округе за летний сезон отремонтировано свыше 24 км дорог. Особое внимание уделили сельским территориям. Масштабный ремонт позволил муниципалитету войти в топ-5 по протяженности обновленных дорог в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.