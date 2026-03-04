В Красногорске закроют мост через Сходню до апреля 2027 года

Движение по мосту через реку Сходню и участку Путилковского шоссе в Красногорске перекроют с 7 марта 2026 года до 30 апреля 2027 года из-за ремонта. Для водителей организуют альтернативный заезд в Путилково, а также изменят схему движения автобуса №1288, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На период ремонта для проезда к Проектируемому проезду №6411 при движении с южного направления МКАД автомобилисты смогут воспользоваться разворотной петлей на 75-м км МКАД.

По маршруту №1288 «Красногорск (м/р Мортонград) — Москва (м. Сходненская)» введут дополнительную схему движения «Поссовет — м. Сходненская». На линии будут работать четыре автобуса среднего класса, которые выполнят 88 рейсов в сутки. Первый рейс отправится в 06:00 от остановки «Поссовет», последний — в 23:20 от станции метро «Сходненская».

Основная схема движения маршрута №1288 от остановки «ЖК Мортонград», а также маршрутов №26, 852, 326к, 892к, 1124, 696, 1208 и 1082 останется без изменений. Специалисты будут отслеживать загруженность направлений и при необходимости скорректируют работу транспорта.

Для пассажиров сохранятся льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.