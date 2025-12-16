В Красногорске за неделю эвакуировали 500 неправильно припаркованных автомобилей

В Красногорске за минувшую неделю эвакуировали 500 автомобилей, припаркованных с нарушением правил, что стало самым высоким показателем в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшую неделю в Московской области эвакуировали 4 199 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки. По данным Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске — 500 автомобилей отправили на штрафстоянки.

В Химках эвакуировали 417 автомобилей, в Ленинском округе — 358, в Мытищах — 338, в Люберцах — 265. Чаще всего нарушали владельцы автомобилей марок KIA (463 случая), ВАЗ (334), Hyundai (305), Volkswagen (263), Geely (247) и Chery (217).

Эвакуация проводится за парковку под запрещающими знаками, на остановках общественного транспорта, во втором ряду, на пешеходных переходах и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» без соответствующих оснований.

Министерство транспорта Подмосковья призвало водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать проезду экстренных служб и уборочной техники. Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или через приложение 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.