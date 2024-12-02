В Красногорске построят новый участок Мякининского шоссе

В Красногорске до конца года приступят к строительству нового участка Мякининского шоссе. Его протяженность составит 1,3 километра. Дорога будет иметь от 2 до 4 полос движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый участок будет проходить от примыкания к Мякининскому шоссе до бульвара Строителей параллельно МКАД и 2-й Мякининской улице.

В рамках строительства планируется: построить подземный пешеходный переход; обустроить пешеходную зону; организовать две остановки общественного транспорта.

Завершить строительство нового участка Мякининского шоссе планируется в 3 квартале 2026 года.

В конце 2023 года завершился 1 этап реконструкции Мякининского шоссе от М-9 «Балтия» до МКАД. В ходе реконструкции дорога была расширена до 4 полос движения, проведено устройство пешеходной зоны с велодорожкой, остановок и пяти светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.