В Красногорске начали третий этап реконструкции улицы Народного Ополчения

Строители начали третий этап реконструкции улицы Народного Ополчения в Красногорске, где построят двухполосную дорогу к Детскому клиническому центру имени Л. М. Рошаля. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Красногорске начался третий этап реконструкции участка улицы Народного Ополчения. Здесь построят двухполосную дорогу протяженностью около 236 м, которая обеспечит дополнительный подъезд к Детскому клиническому центру имени Л. М. Рошаля со стороны улицы Дубравной.

«Строители приступили к переустройству инженерных коммуникаций — сейчас идет устройство дождевой канализации, готовность которой составляет 42%. Также выполняется устройство приемного котлована для прокладки коммуникаций методом горизонтально направленного бурения и укрепление грунта. Общая строительная готовность объекта составляет 15%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После завершения инженерных работ строители начнут устройство дороги. Проект предусматривает наружное освещение, светофорный объект, тротуар и благоустройство прилегающей территории.

Новый проезд сократит время в пути для пациентов, медицинского персонала и экстренных служб, разгрузит маршрут по улице Зенитчиков и повысит надежность транспортного сообщения с больницей. Завершить реконструкцию планируют в первом квартале 2027 года.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.