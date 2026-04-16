В Красногорске монтируют пролеты моста через Синичку

Строительство дублера Пятницкого шоссе продолжается в Красногорске. На автомобильном мосту через реку Синичку монтируют консоли пролетного строения, общая готовность объекта достигла 32%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дублер пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. В рамках проекта построят два путепровода, автомобильный и вело-пешеходный мосты через реку Синичку, а также разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе.

«Ежедневно на площадке работают более 90 рабочих и 30 единиц техники. На путепроводе в районе СНТ «Гея» продолжают бетонировать ригели, а вблизи путепровода в районе деревни Сабурово уже приступили к строительству очистных сооружений. На автомобильном мосту через реку Синичку монтируют консоли пролетного строения, ведется сварка плит и устройство подпорных стен. На вело-пешеходном мосту продолжается подготовка к монтажу пролета», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на участках основного хода устраивают дорожные насыпи, монтируют элементы ливневых очистных сооружений, засыпают траншеи и котлованы. Новая дорога протяженностью 5,2 км будет четырехполосной. Здесь обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны.

Ожидается, что дублер позволит сократить время в пути на 20–30 минут, снизит нагрузку на «старое» направление Пятницкого шоссе и улучшит транспортную доступность близлежащих населенных пунктов. Открыть движение планируется в 2027 году.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.