В Котельниках завершили реконструкцию старого корпуса автовокзала

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев посетил объект и оценил готовность здания. Основные строительные работы уже выполнены. В настоящее время ведется установка современного досмотрового оборудования — металлодетекторов и рентген-сканеров для багажа. Здесь также появятся столовая, дополнительные кассы и туалетные комнаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новое здание автовокзала уже открыто для пассажиров. На первом этаже работают зона ожидания, кассы, кафе, камеры хранения и туалетные комнаты. На втором этаже завершаются работы по обустройству дополнительного просторного зала ожидания. Всего в этом здании будет около 300 удобных посадочных мест.

Здесь располагаются 6 современных перронов, с которых отправляются рейсы в более чем 120 городов России, а также в Крым, ДНР и ЛНР.

Автовокзал отвечает всем современным требованиям и имеет значительное преимущество своего расположения: находясь за пределами столицы, он остается в шаговой доступности от станции метро. Это обеспечивает удобную логистику для тысяч пассажиров, пользующихся междугородними рейсами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.