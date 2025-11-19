В Котельниках ведется подготовка к началу ремонтно-строительных работ дороги к новой поликлинике

Администрация городского округа Котельники приступила к ограждению территории будущего строительства дороги к новой поликлинике поликлинике на улице Кузьминской 7б. Для предотвращения стихийной парковки автомобилей на участке были установлены бетонные блоки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Что касается строительства дороги, то на данный момент полностью утверждена проектная документация по планировке территории и внесены все необходимые корректировки в карту объектов местного значения.

В начале декабря проект, включающий реконструкцию участка улицы Кузьминской, строительство новой автомобильной трассы до Дзержинского шоссе и обустройство двух остановочных павильонов, должен пройти государственную экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы подрядная организация приступит к первому этапу — переносу инженерных коммуникаций с территории будущего строительства. К активной фазе строительно-монтажных работ планируется приступить в конце апреля, когда установится стабильная теплая погода.

На период подготовительных работ жителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.