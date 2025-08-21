В Коломне начала действовать новая схема движения автобусов

В Коломне для удобства жителей заречной зоны начала действовать новая схема движения автобусов по маршруту № 44. Благодаря нововведению, время в пути для пассажиров значительно сократится, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Теперь автобусы будут доставлять пассажиров до Голутвинского пешеходного моста с двух сторон — со стороны поселка Сергиевский и от автостанции Голутвин. Для комфортного ожидания транспорта установлены павильоны, расписание учитывает переход по мосту. Повторная оплата проезда для пассажиров, совершивших пересадку через пешеходный мост, не требуется. Льготы на маршруте сохранены», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Первый рейс автобуса по новому расписанию отправляется в 04:50 из Парфентьева, последний — в 22:30 из Голутвина. Интервалы движения автобусов останутся прежними. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Коломна.

Маршрут № 44 пришлось пересмотреть из-за закрытия на ремонт Митяевского наплавного моста в Коломне. Сооружение закрыто для движения всех видов транспорта, а также для пешеходов, на срочный ремонт после того, как грузовой автомобиль, чей вес превышал действующее ограничение по тоннажу, заехал на мост и продавил въездную аппарель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.