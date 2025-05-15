В Коломне на федеральной трассе начался ремонт путепровода

В городском округе Коломна на 109-м км федеральной трассы М-5 «Урал» начался ремонт путепровода, который связывает Новорязанское шоссе с дорогами регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На подъездах к мосту уже установили временные дорожные знаки, которые ограничивают скорость движения транспорта до 40 км/час.

«На первом этапе производства работ сохранено две полосы движения из трех. На втором этапе ремонта на участке будет организовано реверсивное движение со светофорами», — рассказал ведущий инженер отдела дорожных сооружений ФКУ «Центравтомагистраль» Дмитрий Сариев.

В ходе ремонта будут восстановлены несущие конструкции путепровода, отремонтированы пришовные зоны и деформационные швы, установлены новые телескопические водоотводные лотки и барьерные ограждения. Также рабочие уложат новое мостовое полотно.

Завершить ремонт путепровода планируется до конца 2025 года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.