В Коломне изготовили 300-й двигатель для тепловоза «Амурка»

Коломенский завод выпустил 300-й дизель-генератор 18-9ДГМ для магистральных тепловозов 3ТЭ28, один из которых получил юбилейный номер 100 и имя «Амурка». Шесть новых локомотивов уже прибыли в депо Тында Дальневосточной железной дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шесть тепловозов серии 3ТЭ28 с коломенскими дизель-генераторами 18-9ДГМ поступили в депо Тында. В сцепке их привел локомотив с юбилейным номером 100, украшенный изображением амурского тигра. Машина получила неофициальное имя «Амурка».

«Этот новенький юбилейный тепловоз под номером 100, получивший неофициальное имя „Амурка“, станет настоящим украшением Байкало-Амурской магистрали. Его графическое оформление имитирует окрас амурского тигра, символизирует мощность и выносливость локомотива, а также отсылает к важности сохранения редких животных на Дальнем Востоке, где эксплуатируются данные машины. Это самый мощный тепловоз с отечественной дизель-генераторной установкой, производимый на территории России», — рассказали 12 марта на Коломенском заводе.

Дизель-генераторы 18-9ДГМ являются основой магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28 с электрической передачей переменно-постоянного тока. Локомотив предназначен для вождения поездов массой до 7100 тонн в условиях сложного рельефа и сурового климата Дальневосточной железной дороги и Байкало-Амурской магистрали.

На равнинных участках тепловоз способен перевозить составы массой до 18 300 тонн. Использование коломенских дизель-генераторов обеспечивает высокую производительность как на уклонах, так и на прямых отрезках пути.

