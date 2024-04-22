В Клину стартовали работы для открытия автобусного маршрута

В последние годы запрос на общественный транспорт особенно высок. Этому способствовало строительство детской школы искусств, которая стала самой большой в Подмосковье. Построенный с нуля Сестрорецкий парк также превратился в одно из самых любимых мест для приятного досуга жителей и гостей округа.

«В формате работы администрации «ПЕШИЕ ОБХОДЫ» прошли с коллегами по всему маршруту и протокольно записали все поручения, замечания, особенности местности и нюансы, которые необходимо учесть при проведении подготовительных и основных работ для подготовки дороги к автобусному движению», — проинформировала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Согласно предпроектному решению одна из автобусных остановок должна разместиться на территории около ТЦ «Юбилейный», где сейчас расположен торговый павильон. Здание было незаконно построено более 10 лет назад. В настоящее время павильон изъяли у собственника в рамках уголовного дела.

«Надеемся, что в ближайшее время решение по устранению препятствия будет найдено совместно с Правительством Московской области», — отметила Алена Сокольская.

Еще две пары остановок появятся непосредственно у КДШИ и в начале парковой зоны вблизи сетевого магазина.

В рамках ремонтных работ на дороге будут расширены тротуары, заменены столбы освещения, радиус скругления проезжей части улицы Мира с улицей Гагарина и Бородинским проездом будет увеличен.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.