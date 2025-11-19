В Клину оборудуют три платные парковки

Их будет три — на Привокзальной площади рядом с торговым центром «Петровский», на улице Дзержинского, в районе д. 49/18 у «Дома мебели» и на ул. Гагарина, в районе д. 8 у бывшего ТЦ «Континент».

Специалисты муниципального предприятия «Чистый город» 18 и 19 ноября 2025 года работали над установкой дорожных знаков. Работы велись на стоянке у торгового центра «Континент».

Платную парковку обозначает знак с цифрами 10, 15, 20, обведенными в круги. Именно такие знаки и размещают коммунальщики Клина.

Такса в Подмосковье составляет от 25 до 100 рублей за час в зависимости от категории автомобиля. Плата взимается все дни недели, кроме воскресенья и праздничных нерабочих дней. Оплачивать машиноместо не надо, если стоянка продлится не более 10 минут. Также предусмотрены льготы для определенных категории граждан. Сергей Лопатников, заместитель Главы городского округа Клин уточнил, что льготные категории это ветераны Великой отечественной воны и локальный войн, инвалиды, многодетные семьи, действующие участники и ветераны СВО.

Вслед за монтажом знаков нанесут разметку. До конца ноября знаки установят на Привокзальной площади и на улице Дзержинского.

Клинчане относятся, в большинстве своем, к решению о введении платных парковок с пониманием.

«Я считаю, что это правильно и неизбежно, потому что хаотичное размещение транспорта надоело уже. Хочется, чтобы был порядок. Раз парковка будет платная, значит за этим будут следить», — считает автолюбитель Роман С.

Решение разместить платные парковки на муниципальной земле были приняты в Клину еще около года назад.

Места для платных парковок выбирали с учетом наличия в шаговой доступности бесплатных парковочных мест.

Все собранные средства пойдут на содержание и строительство новых дорог в округе Клин.

Оплатить парковку можно будет через СМС или приложение «Парковки России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.