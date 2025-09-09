В Кашире организовали безопасный маршрут до школы № 2

В связи с началом капитального ремонта в школе № 1 городского округа Кашира, для обеспечения непрерывного учебного процесса и безопасности учащихся организована перевозка школьников в школу № 2.

Для удобства и безопасности детей на маршруте оборудована специальная посадочная площадка. Также установлены ограждения, которые обеспечивают порядок и защищают детей от дорожного движения в зоне посадки и высадки.

На дороге уложены искусственные неровности («лежачие полицейские»), призванные снизить скорость транспорта и повысить безопасность пешеходов. Кроме того, обновлена дорожная разметка, что способствует лучшей видимости и ориентированию водителей.

Все эти меры направлены на создание комфортных и безопасных условий для школьников во время временного перехода на обучение в другую школу. Родители и жители округа могут быть уверены, что безопасность детей — в приоритете.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.