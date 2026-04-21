В Истре с 1 мая запустят сезонный автобус до Бодрово

Сезонный автобусный маршрут №55 начнет работу в муниципальном округе Истра с 1 мая 2026 года. Он свяжет станцию Румянцево и деревню Бодрово и будет курсировать в дачный период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он будет работать сезонно — с конца весны до начала осени. Отправление от остановки «Станция Румянцево» запланировано с пятницы по воскресенье в 08:40. Актуальное расписание разместят на остановочных пунктах, пассажирам рекомендуют заранее уточнять график движения.

Ранее в округе изменили режим работы другого маршрута. С 1 февраля автобус №37 «ст. Манихино — Петровское» перевели на круглогодичное обслуживание, что позволило обеспечить стабильное сообщение между населенными пунктами вне зависимости от сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.