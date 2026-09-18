В Истре протестировали «Газель» с ручным управлением для ветеранов СВО

Водители Мострансавто, ветераны специальной военной операции с нарушениями опорно-двигательного аппарата, протестировали «Газель NN» с ручным управлением на полигоне в Истре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто и Горьковский автозавод протестировали «Газель NN» с ручным управлением на полигоне производственной базы в Истре. За руль сели водители предприятия — ветераны специальной военной операции с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Автомобиль также опробовал генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

Модель представили весной 2026 года на выставке COMVEX. Разработку создали в рамках социального проекта Горьковского автозавода, цель которого — помочь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата вести активную жизнь и возвращаться к профессиональной деятельности.

На откидном подлокотнике водительского кресла установили джойстик, дублирующий управление акселератором и тормозами. Педали сохранили, поэтому автомобилем могут управлять как водители с ограничениями по здоровью, так и их коллеги. Машину также оснастили шестиступенчатой роботизированной коробкой передач, массажным креслом, голосовым управлением мультимедийной системой, дополнительными поручнями и камерами кругового обзора.

12 сентября водитель Мострансавто из Солнечногорска Сергей Афонин выступил на «Газели» с ручным управлением на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в Коломне и прошел всю дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.