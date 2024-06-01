В ХМАО из-за паводка перекрыли единственную дорогу к деревне

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дорога к деревне Соснина оказалась размытой из-за паводка. Ее начала разрушать пребывающая с Оби вода, из-за чего местные власти решили перекрыть дорожное полотно, сообщает Infox .

Для перевозки жителей, а также снабжения их продуктами и лекарствами решили использовать водный транспорт. Провизию и все необходимое в Соснину доставляют по заявкам.

По данным издания, жителям деревни предложили бесплатно заселиться в отель в Нижневартовске, если у них возникнет необходимость отъезда из домов.

Движение на ведущей в Соснину дороге намерены возобновить, как только уровень воды в реке Обь стабилизируется.