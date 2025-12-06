В Химках запускают новые маршруты общественного транспорта

С 6 декабря в Химках появятся новые маршруты до ближайших станций метро и обратно. На линии выйдут современные российские автобусы различной вместимости, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Автобусы будут отличаться обозначением «Москва — область» на борту и будут работать по отдельным тарифам.

У маршрутов № 1154, № 1532 и № 1981 тариф фиксированный. Прикладывать карту нужно только на вход. Проезд по карте «Тройка» у маршрута № 1154 будет стоить 75 рублей, у маршрутов № 1532 и № 1981 — 72 рубля. Проезд по банковской карте обойдется на рубль дороже.

У маршрута № 1480 тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза: на вход и выход. Проезд по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 81 рубля, по банковской карте — от 64 до 82 рублей.

На всех четырех маршрутах действуют безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» сроком действия на 30, 90 или 365 дней. Для учащихся доступны абонементы на 30 и 90 дней по карте москвича. Получить скидку при пересадке на метро и другие маршруты не получится. Льготные категории граждан из Подмосковья смогут ездить на московских автобусах бесплатно.

Приобрести и пополнить карту «Тройка» можно в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Также пополнить карту «Тройка» можно онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт», а затем активировать пополнение на любом валидаторе в салоне автобуса.

Маршрут № 1480 пройдет от метро «Планерная» до улицы Германа Титова, а маршруты № 1154 и № 1532 свяжут район Филино с «Планерной» и «Беломорской». По маршруту № 1981 можно будет доехать от «Планерной» до Больницы № 119 (микрорайон Новогорск).

Пригородный маршрут № 484с (станция метро «Планерная» — улица Германа Титова) будет отменен, вместо него будет работать № 1480.

Кроме того, маршрут № 532к с 6 декабря вместо станции метро «Речной вокзал» проследует до станции МЦД «Химки». А вместо спортбазы в Филино автобусы будут отправляться от госпиталя Минобороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.



Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.