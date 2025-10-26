В Химках проводят модернизацию транспортной системы

сегодня в 20:37

В Химках проводят модернизацию общественного транспорта, на рейсы уже вышли новые автобусы. На улицах города появились 8 новых маршрутов, переданными на обслуживание в ГУП «Мосгортранс», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди них:

№ 1383 Москва (м. «Планерная») — Химки (АШАН) — № 383 — отменен;

№ 1971 Москва (м. «Сходненская») — Химки (ЖК «Мишино»)— № 971к — работает параллельно;

№ 1342к Москва (м. «Беломорская») — Химки (мкр. Клязьма)— № 342к — работает параллельно;

№ 1873а Москва (м. «Сходненская») — Химки (ЖК «Велтон Парк») — № 873 — отменен;

№ 1343 Москва (м. «Беломорская») — Химки (мкр. Новогорск) — № 343 — отменен;

№ 1434 Москва (м. «Планерная») — ЖК «Эдем» — № 434 — отменен;

№ 1345 Москва (м. «Ховрино») — ст. «Химки» — № 345 — отменен;

№ 1469 Москва (м. «Планерная») — ст. «Химки» — № 469 — отменен.

Кроме того, со 2 ноября откроется еще один маршрут — № 1443 Москва (м. «Беломорская») — Химки (ул. Дружбы).

Маршрут АО «Мострансавто» № 443 будет отменен.

Для удобства пассажиров в карточках подготовили подробную информацию, в том числе про единый абонемент зоны «Пригород».

26 октября отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Глава Химок Елена Землякова поздравила водителей с профессиональным праздником.

«Водители каждый день выходят на маршруты, чтобы обеспечить каждому из нас комфортное передвижение. Вы — профессионалы своего дела, которые ежедневно доказывают свою ответственность и мастерство. Желаем вам безопасных дорог, благополучия и новых профессиональных достижений», — отметила Елена Землякова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.