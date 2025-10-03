В Химках продолжается капремонт дороги на улице 9 Мая

Специалисты завершили фрезеровку асфальтового покрытия. Сейчас рабочие производят замену люков и дождеприемников, а также обустраивают тротуары и место под остановку, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты уже удалили изношенное покрытие проезжей части. Впереди — укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также ведут работы по благоустройству пешеходных дорожек. Специалисты устанавливают бордюрный камень, выравнивают поверхность песком и укладывают щебень. После приступят к укладке плитки.

На финальном этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы ведут на каждой полосе дороги по очереди. В связи с этим движение автотранспорта на обеих полосах осуществляется поочередно. В загруженные часы лучше выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Общая протяженность работ — более 3 км. Границы ремонта проходят от участка 55.888780, 37.430144 до участка 55.910492, 37.405317.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.