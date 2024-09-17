В Химках оборудуют 17 наземных пешеходных переходов

На улицах городского городского округа Химки оборудуют 17 наземных пешеходных переходов. Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Рабочие дорожной службы поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово. Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской около центрального входа ФОК «Юбилейный», Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и 2-м Мичуринском тупике.

«На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы реализуются в рамках обеспечения безопасности дорожного движения», — отметил заместитель главы Химок Николай Батышев.

Отметим, что безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. Так, в городе стартовали работы по устройству кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в этом месяце. Также бригады ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент» и надземный переход на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.