В Химках обновляют разметку пешеходных переходов

В Химках продолжаются работы по обновлению дорожной разметки. Работы уже провели на улицах Калинина, Московская и Чапаева, где сосредоточено большое количество пешеходных потоков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для нанесения разметки используется современная технология с применением холодного пластика. Рабочие сначала крепят специальные трафареты, затем на асфальт наносят пластик, а поверх каждой полосы — специальную смесь из стеклошариков, изготовленных из переработанного стекла.

Такой состав обеспечивает высокую светоотражающую способность разметки. Свет автомобильных фар отражается от полос, что делает пешеходный переход хорошо заметным в темное время суток и в условиях плохой видимости, таких как дождь или туман. Это значительно повышает безопасность как для пешеходов, так и для водителей.

Всего за два дня специалисты обновили более 20 пешеходных переходов в центре города. Работы проводятся оперативно, чтобы не создавать помех для движения транспорта и жителей.

Обновление разметки — часть системной работы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня безопасности на дорогах. В этом году в Химках отремонтируют 11 участков дорог. Работы пройдут в разных частях округа — в Старых и Новых Химках, Сходне и Подрезкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

«Все, что касается дорог, инфраструктуры, — программа продолжается», — сказал он.