В Химках 24 сентября обсудили благоустройство у станции Фирсановской

Жители Фирсановки 24 сентября обсудили с администрацией Химок и ОАО «РЖД» благоустройство территории у станции МЦД Фирсановская. Участники встречи определили вопросы, которые требуют дальнейшей проработки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Станция Фирсановская входит в программу развития инфраструктуры Ленинградского направления. Одновременно с реконструкцией транспортного узла благоустраивают прилегающую территорию. Жители отметили уже обустроенную пешеходную дорожку и поблагодарили за нее администрацию Химок.

Участники встречи также указали на участки других пешеходных маршрутов, которые требуют внимания. Отдельно они обсудили возможные способы отвода воды из расположенного рядом пруда и договорились продолжить работу над этим вопросом.

Первый заместитель главы городского округа Химки Нодар Бощеван сообщил, что встреча помогла определить дальнейшие шаги.

«Встреча прошла продуктивно. Вместе с жителями определили план взаимодействия. Все вопросы взяли на личный контроль», — отметил Нодар Бощеван.

На следующей неделе администрация, ОАО «РЖД» и жители планируют вновь встретиться на месте и обсудить подготовленные решения. Станция Фирсановская за несколько десятилетий превратилась из небольшого полустанка в востребованный транспортный объект. Истории станции и микрорайона посвятят выпуск рубрики «Химки.История».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.