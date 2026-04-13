В Госдуме предложили сделать проезд в транспорте бесплатным при сбоях

Депутат КПРФ Прокофьев выступил за введение бесплатного проезда при сбоях

Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев предложил закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте при сбоях платежных сервисов и терминалов, сообщает NEWS.ru .

По словам парламентария, участившиеся цифровые сбои лишают пассажиров возможности оплатить поездку безналичным способом. При этом государство в последние годы последовательно сокращало использование наличных средств.

«Необходимо закрепить на законодательном уровне норму: если пассажиры не могут оплатить проезд из-за сбоя в работе платежных сервисов, валидаторов или терминалов, то муниципальные перевозчики обязаны осуществлять перевозку бесплатно», — сказал Прокофьев.

Он отметил, что формируется «своеобразная цифровая реальность», при которой внезапно могут перестать работать сервисы жизнеобеспечения — от банковских приложений до транспортных терминалов.

3 апреля в московском метро уже принимали решение бесплатно пропускать пассажиров, когда оплата бесконтактными банковскими картами оказалась недоступной.

