В Госдуме обсуждают новые обязательства для страховых компаний при ДТП

Страховщиков планируют обязать требовать компенсацию выплат с лиц, спровоцировавших ДТП, в ряде ситуаций. Соответствующий законопроект уже разработан и представлен в Госдуме, сообщает Общественное Телевидение России .

Депутаты, представляющие различные фракции в Госдуме, инициировали законопроект, согласно которому страховые компании будут обязаны взыскивать средства, выплаченные по ОСАГО, с виновников аварий в определенных случаях. Одним из инициаторов стал руководитель комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

О законопроекте

«Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, Центральный банк будет регулярно публиковать на своем официальном сайте статистику об уровне регрессных требований по всей стране. Регрессное требование подразумевает право страховщика после возмещения ущерба требовать компенсацию с виновника аварии. Предполагается, что публикация данных ЦБ предотвратит случаи отказа страховщиков от взыскания средств с виновных в ДТП.

Планируется обязать страховщиков направлять регрессивные требования о добровольном возмещении ущерба водителям, ставшим причиной аварии. Им будет предоставлена возможность внесения платежей через государственные электронные платформы, что упростит процесс. Предлагается также распространить приказное производство на взыскание регрессных требований по ОСАГО с некоторых категорий лиц. В пояснительной записке подчеркивается, что это упростит процедуру, не ухудшая положения ответчиков, так как условия страхования ОСАГО регулируются законодательством, которое предусматривает возможность обжалования судебного решения до его вступления в законную силу.

В каких случаях с водителя могут взыскать ущерб по ОСАГО

Регрессные требования в ОСАГО — это не новое понятие. Это давно используемый и результативный инструмент, отметил Ярослав Нилов. Он позволяет страховой компании сначала компенсировать убытки пострадавшим, а затем взыскать средства с виновника через суд, частично или полностью, в зависимости от соблюдения условий страхового договора.

Преимущество инициативы заключается в том, что пострадавшей стороне не потребуется самостоятельно обращаться в суд для получения возмещения ущерба. Этим будут заниматься страховые компании во внесудебном или судебном порядке. На это указал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в интервью ОТР. То есть потерпевший должен просто получить деньги.

Несмотря на явные преимущества, в НАС пока не до конца понимают, как изменится законодательство. Важно сохранить действующее законодательство о страховании и защитить интересы клиентов страховых компаний. В результате предлагаемых изменений не должно произойти значительного увеличения стоимости услуг каско и ОСАГО, подытожил Хайцеэр.

