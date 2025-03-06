В феврале «умные автомобили» выявили 15 случаев сброса мусора у дорог Подмосковья

Минтранс Подмосковья и министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят совместную работу по выявлению фактов сброса отходов вблизи дорог. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

Нарушения выявляют «умные автомобили», оснащенные искусственным интеллектом. Так, в феврале было зафиксировано 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями и вынесено 5 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности.

На комфортное пребывание в общественных местах влияет не только своевременная уборка, но и личная ответственность каждого, кто живет или работает в Подмосковье.

Штраф за ненадлежащее содержание, несвоевременную и некачественную уборку места общественного пользования для юридических лиц составляет 50 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.