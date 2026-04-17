В Электроуглях начали ремонт тротуара на улице Большое Васильево

Ремонт тротуара протяженностью 800 метров стартовал 16 апреля в Электроуглях на улице Большое Васильево. Рабочие поднимут уровень покрытия и обновят дорожное полотно из-за подтоплений и многочисленных жалоб жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением положительных температур в округе начался сезон благоустройства. Одним из первых объектов стал тротуар вдоль улицы Большое Васильево длиной 800 метров и шириной 1,5 метра. В ходе работ специалисты поднимут уровень покрытия, чтобы исключить подтопления, которые ранее затрудняли проход для родителей с колясками и пожилых людей.

Жители неоднократно обращались с жалобами во время выездных администраций и личных приемов. В результате управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Богородского округа включило этот участок в план ремонта на 2026 год.

Помимо обустройства тротуара, на улице полностью заменят асфальтовое покрытие проезжей части и нанесут горизонтальную разметку. В планах на 2026 год также частичный ремонт тротуара на улице Центральной протяженностью около 100 метров. Кроме того, на участке от вокзала до пересечения с улицей Полевой установят бордюрные камни, чтобы предотвратить парковку грузовых автомобилей на обочине и ее разрушение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.