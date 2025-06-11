В Электростали завершились работы по замене асфальта во дворах

В городском округе Электросталь завершился ямочный ремонт дворовых территорий большими картами. Такой вид ремонта подразумевает обновление покрытия большими участками. Дорожные службы полностью снимают старое покрытие, производят локальную подсыпку неровностей щебнем и укладывают новый асфальт. Это один из наиболее эффективных и долговечных способов ремонта дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт дворовых территорий большими картами проведен по адресам: пр. Ленина д. 40/8, Полярный проезд 3,5,5-а, 3-а, 1-а, ул. Николаева д. 13,15, Золотухи, д. 8,8-1, просп. Ленина д. 26,28,16, 18, 20, 22, 22-а, 20-а, 24 ул. Пушкина д. 8,8-а, 10,22/11, 20, 16,18, 12, ул. Маяковского д. 13,14, ул. Юбилейная, д. 15,17, ул. Спортивная, д. 13/2, 25, ул. Мичурина, д. 12/6, ул. Загонова, д. 4, ул. Захарченко, д. 3.

Такой вид ремонта используется в городском округе уже не первый год и собирает положительные отзывы от жителей.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подходит к завершению. Электростальцы могут поддержать одну из трех представленных территорий: сквер около «Водоканала» на ул. Карла Маркса, д. 28; сквер на пр. Ленина (от д. 04, 06); сквер на ул. Победы (в районе д. 15 к.1). Проголосовать можно до 12 июня по ссылке.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.