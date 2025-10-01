В Егорьевске завершили капремонт дороги по улице Зинаиды Самсоновой

В Егорьевске отремонтировали дорогу по улице Зинаиды Самсоновой протяженностью 650 метров. Качество выполненных работ вместе с представителями администрации округа и жителями проверили заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Плотников и депутат Павел Фокин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Улица обеспечивает подъезд к большому району частной жилой застройки. В ходе ремонта было обустроено новое щебеночное основание и уложено асфальтобетонное покрытие», — отмечает заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Плотников.

Всего в округе в этом году будет отремонтировано 26 участков дорог местного значения общей протяженностью почти 16 км дорожного полотна, из них на 24 объектах работы уже завершены. Отремонтированные дороги радуют жителей деревень Пантелеево, Корниловской, Назарово, Алферово, сел Саввино и Раменки, еще два участка обновлены на улице Гражданской и Восточном проезде в Егорьевске, а также готова подъездная дорога к СНТ «Автомобилист».

На ремонт из бюджетов всех уровней выделено 247 млн рублей. По словам Павла Фокина, значительная часть средства в этом году выделена именно на капитальный ремонт с асфальтированием дорог с переходным типом покрытия.

В план ремонта на 2026 год предварительно включено 19 дорог местного значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.