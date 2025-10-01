В Егорьевске отремонтировали 24 участка дорог по наказам жителей

По народной программе «Единой России» завершен ремонт 13 км дорог из почти 16 запланированных в Егорьевске. Всего на ремонт 26 участков дорожного покрытия в округе из бюджетов всех уровней выделено 247 млн рублей, сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«В основе программы ремонтных работ — наказы и обращения жителей. По 24 объектам с общей протяженностью 13 км работы уже завершены. Значительная часть средств в этом году выделена именно на капитальный ремонт с асфальтированием дорог с переходным типом покрытия», — сообщил руководитель фракции «Единой России» в местном Совете, муниципальный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Павел Фокин.

В частности, за этот год приведено в порядок дорожное покрытие на нескольких улицах в Егорьевске, в ряде сельских населенных пунктов, в том числе подъездная дорога к СНТ «Автомобилист».

Накануне в Егорьевске завершили капитальный ремонт дороги по улице Зинаиды Самсоновой.

По народной программе «Единой России» в план ремонта на 2026 год в округе предварительно включено 19 дорог местного значения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.