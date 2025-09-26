В Дубне завершили ямочный ремонт «картами» во дворах

В Дубне с мая продолжался ямочный ремонт методом «карт» во дворах многоквартирных домов. За 5 месяцев были отремонтированы дороги по 12 адресам в Дубне. Общая площадь дорожного полотна, которое привели в порядок, составила 8500 кв. м, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы прошли во дворах на ул. 9 Мая, ул. Энтузиастов, ул. Жолио-Кюри, ул. Тверской, ул. Блохинцева и других.

Самый большой объем был выполнен на проспекте Боголюбова, 15, где отремонтировали более 2,5 тыс. кв. м. дорог. Подрядчик демонтировал асфальт по всей длине и ширине. В итоге двор полностью преобразился. Завершающим адресом, где провели работы этого года, стал двор дома 14 на улице Курчатова. Здесь надо было привести в порядок 235 кв. м.

«Поставил задачу в этом году провести не только локальный ямочный ремонт во дворах, но и выбрать территории, где проведем работы методом „карт“. Подрядчик хорошо справился с задачей. Это значительно повысило качество и безопасность дорог во дворах, где проходит большой поток автомобилей», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Также напомним, в этом году новое асфальтовое покрытие появилось во дворах Левобережья, где провели работы по комплексному благоустройству. В ближайшее время по этой же программе преобразятся еще 3 дворовых территории в Институтской части.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.