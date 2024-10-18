В дорожной отрасли Подмосковья трудятся более 10 тыс человек

В России в третье воскресенье октября отмечают День работников дорожного хозяйства. На сегодняшний день в отрасли дорожного хозяйства региона трудятся более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Хорошие дороги, качественная дорожная инфраструктура — ключевые составляющие комфортной среды для жизни. Каждый день вы проектируете, строите и поддерживаете сеть дорог нашего Подмосковья, которые не просто соединяют города и села, но и объединяют людей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что отрасль дорожного хозяйства — это одна из основ, на которой строится экономика нашей области. Каждый новый проект, каждое обновление инфраструктуры способствуют росту инвестиционной привлекательности Подмосковья.

«Сейчас в Московской области ведется строительство 150 региональных и муниципальных дорог общей протяженностью свыше 435 километров. Из них 26 объектов будут введены и открыты в этом году. Например, это путепровод в Аникеевке в Красногорске, который соединит две части деревни, путепровод в Быково в Раменском. Продолжаются работы на северном обходе Лобни, которые планируется завершить уже в следующем году», — сказал спикер Мособлдумы.

В 2024 году проводятся мероприятия по строительству и ремонту 150 автомобильных дорог протяженностью 436,9 км. Из них:

Региональная сеть — 138 дорог, 429,8 км;

Муниципальная сеть — 12 дорог, 7,1 км.

В 2024 году запланировано ввести и открыть:

21 региональную дорогу;

5 муниципальных дорог.

В 2024 году отремонтировано 1 120 дорог протяженностью 1 152 км:

231 региональных, протяженностью 666 км;

889 муниципальных, протяженностью 486 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.