В Домодедове родительское собрание посвятили теме безопасности детей на дороге

В Домодедовской школе № 1 состоялось родительское собрание на тему безопасности детей на дороге. В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представители управления образования и родители учащихся.

Главной темой встречи стало соблюдение правил дорожного движения детьми и подростками, особенно в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

«Сегодня мы обсуждаем вопросы безопасности детей-пешеходов, а также разберем два последних трагических случая, произошедших в Домодедово с участием подростков. Кроме того, проведем беседу по использованию питбайков и электросамокатов», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. о. Домодедово Сергей Кузьмин.

Родители поддержали инициативу проведения подобных встреч, подчеркнув, что такие беседы помогают напомнить детям о необходимости быть внимательными на дороге.

«Я объясняю детям, что нужно соблюдать правила дорожного движения и подавать пример своим поведением. А если на улице случается опасная ситуация — не стесняться громко звать на помощь», — рассказала мама учащихся Ольга Осетрова.

Другие участники собрания отметили, что разговоры о безопасности должны проходить не только в школе, но и в каждой семье.

«Моему сыну 15 лет, и, конечно, он просил купить электросамокат, но мы объяснили: сначала водительское удостоверение, потом транспортное средство. Это вопрос жизни и здоровья», — поделилась мама школьника Татьяна Моргунова.

Заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко подчеркнула, что такие встречи проводятся ежегодно и позволяют обсудить наиболее острые темы, связанные с детской безопасностью.

«Когда мы собираемся в разных школах, мы анализируем статистику, обсуждаем, что происходит в молодежной среде и какие меры нужно усилить. Эти встречи помогают своевременно реагировать на ситуацию», — отметила заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

По данным Госавтоинспекции, за восемь месяцев текущего года на территории Московской области зарегистрировано 2330 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 453 человека, в том числе 23 ребенка.

Безопасность на дороге — общая ответственность родителей, педагогов и самих детей. Только совместными усилиями можно сделать улицы округа безопаснее для всех участников движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.