В Дмитровском округе в 2026 году проведут капремонт дороги в деревне Ульянки

В Дмитровском округе 13 февраля прошла встреча главы муниципалитета Михаила Шувалова со старостами деревень, где обсудили вопросы дорожного ремонта и газификации. Капитальный ремонт дороги в деревне Ульянки запланирован на весну 2026 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов провел встречу со старостами сельских населенных пунктов, в которой приняли участие представители деревень Селевкино, Мелихово, Благовещенское, Ульянки, Сазонки, села Горки и поселка 4-й участок. На встрече присутствовали также депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Одной из главных тем стал вопрос состояния дороги в деревне Ульянки, ведущей к карьеру ООО «ДОРСТРОЙ-12». Жители пожаловались на шум, пыль и повреждения дорожного полотна. Для решения проблемы обсуждаются варианты альтернативного маршрута для спецтехники, однако требуется согласование с собственниками смежных земель и комитетом лесного хозяйства Московской области. Следующая встреча по этому вопросу назначена на конец февраля.

В прошлом году компания «ДОРСТРОЙ-12» уже провела благоустройство подъездной дороги, уложила асфальтовую крошку, организовала регулярный полив и выполнила ямочный ремонт. Капитальный ремонт участка запланирован на весну 2026 года.

Также обсуждалась газификация. Деревня Благовещенское уже включена в программу социальной газификации, а Ульянки и Горки пока не соответствуют условиям участия из-за недостаточного числа постоянно зарегистрированных жителей. Глава округа призвал оформить постоянную регистрацию для участия в программе.

Все обращения жителей взяты на личный контроль руководства округа. Старосты отметили продуктивность встречи и выразили уверенность в конструктивном решении поднятых вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.