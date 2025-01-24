В Дмитровском округе проведен ямочный ремонт автомобильной дороги

Заместитель главы Дмитровского округа Константин Соловьев посетил улицу Внуковскую, д. 33В, в Дмитрове. Пеший обход территории стал частью регулярной практики встреч с жителями и проводится по поручению главы округа Ивана Курданина, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе обхода Константин Соловьев совместно с местными жителями проверил состояние ямочного ремонта автомобильной дороги, который был инициирован на основании обращения, поступившего через портал «Добродел». В результате проверки было установлено, что работы выполнены в полном объеме.

«На встречах с жителями мы принимаем во внимание их конкретные вопросы и пожелания. Каждая встреча имеет большое значение, так как предоставляет возможность оперативно реагировать на поступающие обращения. Мы нацелены на то, чтобы каждый житель ощущал свою важность и поддержку со стороны администрации», — отметил Константин Соловьев.

Пешие обходы проводятся еженедельно и являются эффективным способом контроля текущей ситуации. Дмитровский муниципальный округ продолжает активно работать над созданием комфортной городской среды, ориентируясь на запросы и нужды своих жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.