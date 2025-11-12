В Дмитровском округе капитально отремонтируют дорогу

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги „Большое Прокошево“ в Дмитровском округе».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать участок дороги протяженностью 0,980 км.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.