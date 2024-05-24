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В Дмитрове на железнодорожной станции проведен рейд по безопасности

23 мая проведен рейд по безопасности с участием сотрудников администрации Дмитровского городского округа и Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Дмитров, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ходе рейда с 6 гражданами проведены профилактические беседы по безопасному поведению на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Жителям нужно быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта. Родителям необходимо рассказать своим детям о правилах поведения на железной дороге, обратив особое внимание на то, что это не место для игр.

Также стоит помнить, что за переход путей в неположенном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.