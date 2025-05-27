В девяти округах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 11 региональных дорогах в девяти округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Несанкционированную рекламу ликвидировали в Богородском округе: с остановочных павильонов — на ул. Ленина в селе Кудиново, со знаков — на ул. Шоссейной в деревне Старые Псарьки и на Бисеровском шоссе в городе Электроугли.

Также рекламу ликвидировали на остановке на ул. Первомайской в Лосино-Петровском и со знаков на 1-м Советском переулке в Щелкове и на Каринском шоссе в Зарайске.

Еще очистили знаки от граффити на Комсомольском проспекте в Люберцах, на ул. 1-й Советской в Долгопрудном и на ул. Пушкина в Луховицах.

А еще ликвидировали вандальные надписи с остановочных павильонов на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик в Балашихе и на Западном объезде Сергиева Посада.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.